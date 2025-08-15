O diploma de reprivatização da TAP vai ser chamado ao Parlamento. Livre, PCP e Bloco de Esquerda juntam-se para pedir a apreciação parlamentar do decreto-lei do governo.

Os partidos consideram que o processo é "intrinsecamente desastroso" e deve ser rejeitado no Parlamento.



O pedido de apreciação parlamentar deu entrada na Assembleia da República esta quinta-feira, precisamente no dia em que o decreto-lei para a reprivatização de 49,9% da TAP foi publicado em Diário da República.



O governo tem ainda de aprovar o caderno de encargos em conselho de ministros.