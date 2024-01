Direções da RTP e Antena 1 solidários com trabalhadores da Media Capital

As direções de informação da RTP e da Antena 1 manifestam publicamente preocupação e solidarizam-se com os profissionais da Global Media. Em comunicado, afirmam que, para além dos postos de trabalho, estão também em causa o pluralismo e a democracia.

As direções do serviço público de televisão e rádio consideram que o jornalismo livre e independente é uma dimensão insubstituível das sociedades democráticas.



Garantem que não há jornalismo sem jornalistas, e que cidadãos mal informados ficam prejudicados na tomada de decisões.



