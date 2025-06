Foto: Nuno Patrício - RTP

Álvaro Almeida aponta o facto de serem os mesmo serviços que gerem as listas a fazerem as cirurgias em horas extra. O tema esteve em debate no programa "É ou não é?" da RTP, onde ficou claro que a tabela de preços do SIGIC está desatualizada, o que potencia a polémica.