Diretores adjuntos da Lusa assumem direção interina até final de outubro

Na sequência da saída da diretora de informação, Luísa Meireles, os dois adjuntos afirmam ter tomado a decisão em nome do "sentido de responsabilidade coletiva e das necessidades da redação nesta fase de transição".

"Entendemos esta função, no período definido, nos seus termos estritos, ou seja, tomar as decisões imprescindíveis e necessárias ao funcionamento da redação e da direção da Lusa", indica o comunicado assinado por Maria de Deus Rodrigues e Nuno Simas.

A diretora de informação da Lusa anunciou hoje que iria deixar a direção de informação da agência depois de ter aceitado uma proposta de saída feita pelo Conselho de Administração.

"Acabei hoje de manhã de assinar o meu acordo de revogação do contrato de trabalho. Vou-me embora no dia 12", afirmou a diretora de Informação, numa comunicação à redação, explicando que a decisão surge depois de "ao longo do tempo" a situação se ter tornado insustentável.

A responsável disse que a Direção de Informação sempre procurou ser uma "ponte e a barreira" entre a redação e o Conselho de Administração, defendendo que, durante os oito anos em que exerceu funções, nunca interferiu na liberdade de escolha editorial dos jornalistas.

Segundo relatou, na audição do presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira, na Assembleia da República, em 29 de setembro, assistiu a "um despedimento [...] em direto", com a justificação de que atingirá "o limite legal para estar nestas funções", bem com uma "possível situação de conflito de interesses em relação a ser presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ)".

Depois disso, Luísa Meireles procurou esclarecimentos junto do Conselho de Administração, tendo este, segundo a diretora, feito uma proposta para a sua saída, que acabou por aceitar. "A minha resposta é: vou-me embora. Aceito a vossa proposta e vou-me embora esta semana", afirmou.

O Conselho de Administração agradeceu entretanto a Luísa Meireles, e aos restantes membros da direção, a "dedicação" demonstrada e avançou que "em breve" anunciará uma nova equipa.

"O Conselho de Administração da Lusa agradece a Luísa Meireles pelos oito anos de exercício da função de diretora de informação e comunica que as partes chegaram a acordo quanto às condições da cessação contratual, com data de 12 de outubro", lê-se num comunicado, divulgado momentos após a própria ter anunciado a sua saída numa comunicação à redação.

Afirmando que "Luísa Meireles, que completa 70 anos em novembro, dirigiu a redação da Lusa contando sempre com a confiança de três Conselhos de Administração", o Conselho de Administração considera que "defendeu os valores da independência e do rigor da Lusa".

Entre os "projetos e iniciativas de especial relevância" promovidos pela diretora de informação, a administração destaca "a conferência "Combate às `Fake News`", que deu origem à criação do serviço Lusa Verifica, os Encontros Lusa e os debates anuais associados ao Anuário Lusa".

"Estamos certos de que Luísa Meireles continuará a defender os valores do jornalismo no exercício das suas funções como presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), cargo que agora desempenhará a tempo inteiro. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", acrescenta.

A administração da Lusa, presidida por Joaquim Carreira e composta ainda por Ana Alves e Luís Ferreira Lopes, agradeceu também "a dedicação da equipa da direção de informação composta pelos diretores-adjuntos Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues".