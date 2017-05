Dirigentes da Volkswagen investigados devido ao escândalo das emissões

Lusa 10 Mai, 2017, 20:31 / atualizado em 10 Mai, 2017, 20:37 | Economia

O semanário económico informou que a autoridade alemã de supervisão financeira confirmou ter apresentado uma queixa à procuradoria no verão do ano passado, na sequência do escândalo de manipulações de emissões de gases poluentes em automóveis do grupo VW.



A denúncia indica a "suspeita de manipulação de mercado com base em informações" e afeta também as ações da Porsche, filial da VW que era presidida por Müller até à demissão de Winterkorn devido ao escândalo registado em 2015.



Em todo o mundo, cerca de 11 milhões de veículos foram afetados pela fraude cometida pelo grupo Volkswagen, dos quais oito milhões na Europa.