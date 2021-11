Discotecas. Setor propõe centros de testagem gratuitos nas zonas de diversão noturna

O esclarecimento é do Ministério da Saúde depois de, na sexta-feira, a Associação de Discotecas ter estado reunida no Ministério da Economia.



No final do encontro, os representantes do setor saíram com algumas dúvidas e uma proposta.



Defendem centros de testagem gratuitos nas zonas de diversão noturna.