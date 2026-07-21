Dívida agrava-se na zona euro e UE no 1.º trimestre e Portugal regista a 5.ª maior

De acordo com os dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, no trimestre homólogo, a dívida pública da área do euro foi de 87,2% e entre outubro e dezembro de 2025 atingiu os 87,7% do PIB.

Na UE, o rácio da dívida pública bruta em relação ao PIB situou-se no primeiro trimestre de 2025 nos 81,4% e nos últimos três meses de 2025 em 81,8% do PIB.

No final do primeiro trimestre de 2026, a dívida das administrações públicas era composta por 84,3% de títulos de dívida na zona euro e por 83,6% na UE, por 13,2% de empréstimos na área do euro e 13,9% na UE, e por 2,5% de numerário e depósitos em ambas.

Entre os Estados-membros, a Grécia apresentou, no primeiro trimestre, o maior rácio da dívida (143,5% do PIB), seguida por Itália (138,9%), França (117,6%), com Portugal a apresentar a quinta maior (91% do PIB).

No extremos oposto da tabela, com menores pesos da dívida pública estão a Estónia (25,2%), a Dinamarca (26,8%) e a Bulgária (28,5%).

Face ao trimestre homólogo, os maiores recuos da dívida registaram-se na Grécia (-9,4 pontos percentuais - pp), em Chipre (-7,4 pp), na Eslovénia (-4,8 pp) e em Portugal (-3,9 pp).

Os maiores agravamentos face ao primeiro trimestre de 2025, por outro lado, foram observados na Finlândia (5,5 pp), Bulgária (4,8 pp) e Polónia (4,5 pp).