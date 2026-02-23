Dívida das famílias, empresas e Estado cai para 277,9% do PIB em 2025 - BdP

Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), o endividamento do setor não financeiro aumentou em termos nominais, em 28,9 mil milhões de euros, mas o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi superior, determinando uma redução em termos do peso na economia.

Desta forma, o endividamento do setor não financeiro em percentagem do PIB diminuiu 6,2 pontos percentuais, para 277,9%, sendo que "o endividamento do setor público reduziu-se de 124,1% para 121,1%, e o endividamento do setor privado decresceu de 160,0% para 156,8% do PIB".

O endividamento da economia atingiu, assim, o valor mais baixo da série estatística do banco central, que se iniciou no quarto trimestre de 2007.

Já em termos nominais, a dívida deste setor situava-se em 851,3 mil milhões de euros em 2025 e, deste total, 480,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 371 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

No conjunto do ano de 2025, o endividamento do setor público subiu 11,7 mil milhões de euros, enquanto o endividamento das empresas privadas cresceu 2,5% e o dos particulares 8,8%, em termos anuais.

O acréscimo no endividamento do setor público "verificou-se, sobretudo, junto de entidades não residentes (9,0 mil milhões de euros), decorrente do investimento destas entidades em títulos de dívida portuguesa (13,4 mil milhões de euros)".

Por outro lado, o crescimento do endividamento do setor privado deveu-se principalmente ao aumento do endividamento dos particulares junto do setor financeiro (12,5 mil milhões de euros), em grande parte por via do crédito à habitação.

O BdP adianta ainda que, no final de 2025, o comércio, transportes, alojamento e restauração e as indústrias, eletricidade, gás e água eram os setores de atividade económica com maior peso no endividamento das empresas privadas, correspondendo, em conjunto, a 54% do total.