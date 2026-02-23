Dívida das famílias, empresas e Estado cai para 277,9% do PIB em 2025

Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), o endividamento do setor não financeiro aumentou em termos nominais, em 28,9 mil milhões de euros, mas o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi superior, determinando uma redução em termos do peso na economia.

Desta forma, o endividamento do setor não financeiro em percentagem do PIB diminuiu 6,2 pontos percentuais, para 277,9%, sendo que "o endividamento do setor público reduziu-se de 124,1% para 121,1%, e o endividamento do setor privado decresceu de 160,0% para 156,8% do PIB".