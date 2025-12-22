Dívida das famílias, empresas e Estado cai para 857.700 milhões de euros de setembro para outubro

Deste total, 479,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 378,3 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em outubro, o endividamento do setor público diminuiu 10,1 mil milhões de euros, sobretudo devido ao vencimento de uma obrigação do Tesouro.

Já o endividamento do setor privado aumentou 1,4 mil milhões de euros, sendo que do lado dos particulares, a subida foi de 1,2 mil milhões de euros, "essencialmente perante os bancos, por via do crédito à habitação", explica o BdP.

Por outro lado, "o endividamento das empresas privadas cresceu 0,2 mil milhões de euros, resultando, no entanto, de movimentos contrários".

No mês em análise, o endividamento das empresas privadas teve uma taxa de variação anual de 2,5% relativamente a outubro de 2024, um crescimento idêntico ao registado em setembro.

Já o endividamento dos particulares subiu 8,1% em relação ao período homólogo, voltando a atingir um novo máximo histórico desde o início da série estatística, em dezembro de 2008.