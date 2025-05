Dívida deve continuar a cair mas Chega pode pressionar contas públicas

As eleições antecipadas "não resolveram a incerteza política a curto prazo, mas não prevemos que isso leve a mudanças significativas na situação orçamental do país", considera a agência de notação financeira Fitch, em comunicado.

A agência, que manteve o `rating` de Portugal inalterado em `A-` em março, está confiante de que o país vai continuar a reduzir a dívida pública, projetando também um excedente orçamental de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

Apesar disso, a Fitch alerta que "a ascensão do partido anti-imigrante Chega (que pode tornar-se o segundo maior partido no parlamento assim que os votos do estrangeiro forem contados) pode aumentar as pressões políticas para aumentar os gastos à medida que Portugal avança no ciclo eleitoral".

Além disso, as promessas eleitorais da AD incluem mais cortes de impostos, "o que poderia enfraquecer a postura orçamental no curto prazo, embora as perspetivas de implementação permaneçam incertas", acrescenta a agência de notação financeira.

A somar-se às pressões orçamentais estarão também os compromissos para aumentar a despesa em Defesa, nomeadamente após ter sido antecipada a meta de atingir 2% do PIB nesta área.

No entanto, como a AD será o maior partido no parlamento, é esperada a continuidade das políticas, nomeadamente "com foco na procura por superávits orçamentais moderados, enquanto o impulso do investimento beneficia dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência".