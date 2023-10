Dívida dos municípios baixou em 2022

De acordo com o Conselho das Finanças Públicas, o total da dívida desceu de 3.800 milhões de euros para 3.600 milhões. Há quatro municípios em situação de rutura financeira: Cartaxo, Fornos de Algodres, Vila Franca do Campo e Vila Real de Santo António.

O Conselho analisou as contas e revela que a Administração Local teve um excedente orçamental, no ano passado, de 361 milhões de euros, superior ao previsto, e também melhor em relação a 2021.



Este resultado foi possível graças à melhoria das receitas, que foram impulsionadas pelo turismo e pelo mercado imobiliário.



O Conselho das Finanças Públicas nota ainda que apenas foi possível apresentar contas de 300 dos 308 municípios do país, por falta de informação.