Dívida externa líquida cai para 43,3% do PIB em junho, o rácio mais baixo desde final de 2024

Este valor compara com a dívida de 126.300 milhões de euros registada no final de 2024, equivalente a 44,3% do PIB.

Numa nota hoje divulgada, o BdP regista ainda que a Posição de Investimento Internacional (PII) de Portugal - isto é, o saldo entre os ativos financeiros sobre o exterior detidos por residentes e os passivos emitidos por residentes e detidos pelo resto do mundo - passou de -59,2% do PIB (-168.700 milhões de euros) no final de 2024 para -58,7% do PIB (-171.600 milhões de euros) no final de junho de 2025.

De acordo com o banco central, para esta variação da posição de investimento internacional de Portugal contribuíram, por um lado, o saldo positivo da balança financeira de 2.500 milhões de euros e as variações de preços positivas de 300 milhões de euros, devidas à valorização dos ativos financeiros (de 8.800 milhões de euros, com destaque para o ouro detido pelo banco central) e à valorização dos passivos (de 8.600 milhões de euros, principalmente das participações no capital).

Por outro lado, refletiu as variações cambiais negativas, de 5.500 milhões de euros, principalmente justificadas pela depreciação do dólar dos EUA, e outros ajustamentos, no valor de -200 milhões de euros.

Segundo o BdP, da redução de 0,5 pontos percentuais no rácio negativo da PII no PIB, 1,5 pontos percentuais resultaram do crescimento do PIB, e -1,0 pontos percentuais da variação nominal da PII.