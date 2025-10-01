Dívida pública aumenta em agosto pelo 9.º mês consecutivo para 288.360 milhões de euros
A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 266 milhões de euros em agosto, pelo nono mês consecutivo, para 288.360 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).
De acordo com o banco central, esta subida refletiu o "aumento dos empréstimos (+500 milhões de euros) --- em resultado, sobretudo, do recebimento de uma nova tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) --- e dos certificados de aforro (+300 milhões de euros)".
Esta evolução foi "parcialmente compensada" pela diminuição dos títulos de dívida (-400 milhões de euros) e dos certificados do Tesouro (-200 milhões de euros).
O BdP adianta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 29.200 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 300 milhões de euros relativamente a julho.
Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 100 milhões de euros, para 259.200 milhões de euros.