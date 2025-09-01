Dívida pública aumenta em julho pelo 8.º mês consecutivo para 288.000 ME

Esta evolução deveu-se ao "aumento dos títulos de dívida (+0,8 mil milhões de euros) e dos certificados de aforro (+0,4 mil milhões de euros), que foi parcialmente compensado pela diminuição dos certificados do Tesouro (-0,2 mil milhões de euros)", segundo explica o BdP.

O banco central adianta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 28,8 mil milhões de euros, o que se traduz num aumento de 0,6 mil milhões de euros relativamente a junho.

Já se for deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 0,4 mil milhões de euros, para 259,2 mil milhões de euros.