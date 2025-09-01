Dívida pública aumenta em julho pelo 8.º mês consecutivo para 288.000 ME
A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 1.000 milhões de euros em julho, no oitavo aumento consecutivo, para 288.000 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).
Esta evolução deveu-se ao "aumento dos títulos de dívida (+0,8 mil milhões de euros) e dos certificados de aforro (+0,4 mil milhões de euros), que foi parcialmente compensado pela diminuição dos certificados do Tesouro (-0,2 mil milhões de euros)", segundo explica o BdP.
O banco central adianta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 28,8 mil milhões de euros, o que se traduz num aumento de 0,6 mil milhões de euros relativamente a junho.
Já se for deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 0,4 mil milhões de euros, para 259,2 mil milhões de euros.