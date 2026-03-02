Economia
Dívida pública aumenta para 280,9 mil ME em janeiro
Lisboa, 02 mar 2026 (Lusa) - A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 6,1 mil milhões de euros em janeiro, para 280.857 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).
Esta evolução "refletiu o incremento dos títulos de dívida (+5,2 mil milhões de euros), destacando-se uma emissão de obrigações sindicada e dois leilões de obrigações do Tesouro, e dos empréstimos (+0,6 mil milhões de euros), ambos maioritariamente de longo prazo", explica o BdP.
Face ao mesmo mês de 2025, a subida foi de 6.428 milhões de euros.