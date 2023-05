Dívida pública. EUA à beira de crise sem precedentes

Foto: Reuters

Com uma dívida de mais de 31 mil milhões de dólares, os Estados Unidos estão à beira de uma crise sem precedentes e com consequências graves para todo o mundo. No início do mês de junho, o Governo norte-americano vai ficar sem dinheiro para poder pagar a dívida pública.