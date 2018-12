Dívida Pública portuguesa em máximo histórico de 251 mil milhões de euros

Representa um aumento superior a dois mil milhões de euros no espaço de um mês.



O Banco de Portugal atribui esta subida "às emissões de títulos de dívida". Foram feitas para criar liquidez para reembolsar a totalidade do empréstimo do Fundo Monetário Internacional, que deve acontecer até final do ano.



Nessa altura, é esperado que a dívida pública inverta a tendência e volte a diminuir.



Este recorde do endividamento do Estado em outubro tem em conta o valor nominal e não o peso da dívida na economia.



O governo prevê terminar o ano com a divida pública em 121,2 por cento.