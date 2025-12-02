Dívida pública recua em cadeia em outubro para 283.145 ME
A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, atingiu em outubro os 283.145 milhões de euros em outubro, descendo pela primeira vez em cadeia em 11 meses, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).
Segundo os dados hoje divulgados pelo banco central, são menos 11.174 milhões de euros que em setembro, mas mais 4,9% que no mesmo mês do ano passado.
O BdP explicou que esta descida "refletiu a redução dos títulos de dívida a longo prazo (-11,5 mil milhões de euros), devida, principalmente, à amortização de uma obrigação do Tesouro emitida em outubro de 2015".
Já os depósitos aumentaram cerca de 300 milhões de euros, fruto do investimento de particulares em certificados de aforro.
O banco central acrescenta que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 25.195 milhões de euros, o que corresponde a uma descida na ordem dos 13.964 milhões de euros face a setembro.
Sem estes depósitos, a dívida pública aumentou 2.789 milhões de euros, para 257.950 milhões de euros.