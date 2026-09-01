Dívida pública recua para 286.300 ME em julho

Esta evolução "refletiu o decréscimo dos títulos de dívida de longo prazo (-8,3 mil milhões de euros), devido, principalmente, à amortização de uma obrigação do Tesouro emitida em 2016", explica o BdP numa nota hoje divulgada.

Por outro lado, as responsabilidades em depósitos aumentaram em cerca de mil milhões de euros, em parte devido ao investimento de particulares em certificados de aforro.

Face ao mesmo mês de 2025, a descida foi de 1.806 milhões de euros.