Dívida pública sobe em setembro pelo 10.º mês consecutivo para 294.319 ME

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 5.959 milhões de euros em setembro, pelo 10.º mês consecutivo, para 294.319 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Lusa /
Lusa

De acordo com o banco central, o aumento refletiu "a subida dos títulos de dívida de longo prazo e dos certificados de aforro", respetivamente em cerca de 5.700 milhões de euros e 500 milhões de euros.

Em termos nominais, este é o valor mais alto alguma vez registado na série do BdP, que recua a 1995.

O BdP aponta que esta subida foi "parcialmente compensada pela diminuição dos Certificados do Tesouro", na ordem dos 100 milhões de euros.

O banco central acrescenta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 39.158 milhões de euros, o que corresponde a uma subida na ordem dos 10.000 milhões de euros face a agosto.

Sem estes depósitos, a dívida pública diminuiu 4.044 milhões de euros, para 255.161,29 milhões de euros.

