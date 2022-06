Dívida pública. Taxa de juro a 10 anos supera os 3%

Os juros da dívida pública portuguesa também voltaram a disparar. No prazo a 10 anos, a taxa superou os três por cento, algo que já não acontecia desde julho de 2017. Nos restantes prazos há também um agravamento, à semelhança do que acontece nos outros países da Zona Euro. Este aumento das taxas reflete a decisão do Banco Central Europeu de subir os juros de referência já em Julho para tentar conter a inflação.