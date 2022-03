Dívida russa classificada como "lixo", mas não há incumprimento

Cerca de metade da dívida russa é detida por estrangeiros.



O ministro das Finanças russo sublinhou que a Rússia está a cumprir as obrigações com os investidores, mas mesmo assim, a agência Standard and Poor's cortou a avaliação da dívida russa para "lixo", e alertou os investidores para o elevado risco de incumprimento por parte de Moscovo.



Cvom a decisão da Standard and Poor's, as três principais agências de rating consideram a dívida russa investimento especulativo, grau habitualmente designado lixo.