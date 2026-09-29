Dividendos renderam menos 60% ao Estado moçambicano em seis meses

De acordo com um relatório detalhado da execução do primeiro semestre do Ministério das Finanças, em causa estão receitas patrimoniais que compreendem participações do Estado, dividendos e rendas de imóveis, que entre janeiro e junho do ano passado tinham rendido quase 5.111 milhões de meticais (67,8 milhões de euros).

A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), no centro de Moçambique e uma das maiores barragens de África, continuou na liderança, com 85,9% do total dos dividendos do primeiro semestre de 2026, no valor de 1.737 milhões de meticais (23,0 milhões de euros), uma quebra de 61,7% face ao mesmo período de 2025.

Globalmente, o peso dos dividendos nas receitas do Estado moçambicano caiu de 3% no primeiro semestre de 2025 para 1,1% este ano.

As receitas do Estado de Moçambique com dividendos já tinham recuado 36,7% em 2025, para 8.144 milhões de meticais (108 milhões de euros).

De acordo com dados da execução orçamental de janeiro a dezembro do ano passado, noticiados anteriormente pela Lusa, 68% desses dividendos foram garantidos pela HCB.

Em 2024, os dividendos totais pagos pelas empresas ao Estado representaram 3,7% de toda a receita estatal, totalizando praticamente 12.871 milhões de meticais (170,6 milhões de euros), percentagem que baixou para 2,3% em 2025.