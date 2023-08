Dois consórcios com liderança portuguesa concorrem à Linha Rubi do Metro do Porto

De acordo com uma nota publicada hoje no `site` oficial da Metro do Porto, as propostas foram apresentadas pelo consórcio das empresas Alberto Couto Alves (ACA), FCC Construcción e Contratas y Ventas, e pelo consórcio que engloba a Casais, a Conduril, a Teixeira Duarte, a Alves Ribeiro e a Somafel.

Segundo a Metro do Porto, "o júri do concurso irá iniciar o trabalho de análise destas duas propostas, por forma a poder apresentar ao Conselho de Administração da Metro do Porto, SA o respetivo relatório de avaliação e uma proposta de adjudicação da obra".

"É intenção da empresa poder arrancar com os trabalhos ainda em 2023, de modo a que a nova Linha Rubi entre em funcionamento em 2026", refere ainda a transportadora presidida por Tiago Braga.

A Metro do Porto relembra que o projeto da Linha Rubi, que inclui a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro, que se chamará Ponte D. Antónia Ferreira, `A Ferreirinha`, "é o maior concurso público aberto no âmbito do PRR".

"A construção da ligação Casa da Música -- Santo Ovídio e do atravessamento do rio pela segunda linha de Gaia representa um investimento global de 435 milhões de euros e será executada em pouco mais de três anos", aponta a transportadora.

Na segunda-feira, a Metro do Porto também já tinha lançado o concurso público para a fiscalização da empreitada, orçado em 18,5 milhões de euros.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música.

Em Santo Ovídio, a Linha Rubi (H) ligará à linha Amarela (D), e na Casa da Música haverá ligações às linhas do tronco comum (A, B, C, E, F) e à futura Linha Rosa (G).

Haverá ainda ligação ao comboio na estação das Devesas (Vila Nova de Gaia) e na futura estação de alta velocidade em Santo Ovídio, também em Gaia.