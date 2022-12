Dois terços das autoestradas da Brisa ficam mais caras em 2023

No caso da A1, a viagem Lisboa-Porto vai custar mais um euro e cinco cêntimos, sobe para 23 euros e 45 cêntimos.



Já o percurso Lisboa-Algarve, pela A2, vai custar mais 1,10 euros, sobe para 22 euros e 40 cêntimos a partir de janeiro.



Quanto aos percursos urbanos, a Brisa decidiu manter vários com os preços inalterados.



O aumento de 4,9% das portagens acontece depois de negociações do governo com as concessionárias.



Se não houvesse intervenção do Estado, as portagens iriam subir mais de 10% por causa da inflação.