Dois terços dos investimentos do PRR em risco de incumprimento

Os números foram avançados esta quarta-feira pelo presidente da comissão de acompanhamento do PRR. Pedro Dominguinhos explica que há áreas em que vai ser muito difícil aproveitar as verbas.Pedro Dominguinhos recomenda a criação de umapara agilizar licenciamentos e melhorar a aplicação do deste programa europeu, apesar de faltar pouco tempo para se atingirem as datas limite do plano.