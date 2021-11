Dois terços dos postos de combustível já aderiram ao `AUTOvoucher`

"Desde 01 de novembro, data em que os comerciantes puderam começar a aderir ao AUTOvoucher, registaram-se cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do Continente e Regiões Autónomas, estando já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos, sendo expectável que este número continue a crescer nas próximas semanas", refere em comunicado o Ministério das Finanças.

Quando o `AUTOvoucher` foi anunciado, a expectativa era que os cerca de 3.800 postos de abastecimento registados na Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) pudessem aderir à medida.

Os postos de combustíveis aderentes estão identificados com um selo `AUTOvoucher`, sendo que a lista pode também ser consultada em www.ivaucher.pt, segundo indica o Ministério das Finanças.

Tal como tinha sido delineado, os consumidores podem começar a beneficiar do subsídio do `AUTOvoucher` a partir desta quarta-feira, dia 10 de novembro, no valor de 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros de combustível por mês.

A medida vai funcionar por cinco meses, de novembro de 2021 a março de 2022, e traduz-se na transferência para a conta dos consumidores registados na plataforma IVAucher de um valor de cinco euros por mês a partir do primeiro abastecimento de combustível mensal.

O subsídio de cinco euros será creditado na conta do consumidor no prazo máximo de dois dias úteis, independentemente do valor de combustível abastecido já que, segundo avançou à Lusa fonte do Ministério das Finanças, o despacho que operacionaliza os detalhes da medida, que já está finalizado, opta por, pelo menos para já, não definir um valor mínimo para o abastecimento.

Os consumidores já registados no `IVAucher` são automaticamente elegíveis para beneficiar do `AUTOvoucher` "sem necessidade de qualquer passo adicional", refere o Ministério das Finanças.

Quem ainda não aderiu pode fazê-lo a qualquer momento na plataforma IVAucher (www.ivaucher.pt) bastando para tal indicar o seu NIF, passo que permite associar o seu cartão bancário de forma automática.

Para se beneficiar do apoio do `AUTOvoucher` é necessário que o abastecimento no posto de combustível seja pago com cartão bancário.