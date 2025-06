Dólar cai face ao euro e à libra para mínimos desde o final de 2021

Às 10:45 em Lisboa, o euro estava a ser transacionado a 1,1727 dólares, contra 1,1620 dólares no fecho de quarta-feira, e a libra a 1,3750 dólares, contra 1,3640 dólares.

O Wall Street Journal informou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, pode escolher um substituto para o presidente da Fed, Jerome Powell, em setembro ou outubro, embora o seu mandato termine em maio de 2026.

Trump tem repetidamente criticado e insultado Powell por não baixar as taxas de juro dos EUA.

Os rumores de um planeamento antecipado da sucessão reforçaram as expectativas no mercado cambial de que as taxas de juro dos EUA poderiam descer mais cedo do que o previsto anteriormente.

Os possíveis candidatos para substituir Powell incluem o antigo governador da Reserva Federal Kevin Warsh, o diretor do Conselho Económico Nacional, Kevin Hassett, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, de acordo com o Wall Street Journal.

O diário económico inclui também o antigo presidente do Banco Mundial, David Malpass, e o governador da Fed, Christopher Waller.

A preocupação dos mercados com a falta de independência da Fed pesa há semanas sobre o dólar.

O dólar caiu este ano devido às preocupações com a economia dos EUA, na sequência da guerra comercial iniciada por Trump.