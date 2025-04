Dólar e ações norte-americanas caem a pique após ataque de Trump a Powell

A intensificação do confronto de Trump com Powell, que nomeou para dirigir o Fed durante seu primeiro mandato, aumentou a turbulência do mercado.

O índice do dólar - que mede a força da moeda norte-americana em relação a um conjunto de moedas, incluindo o euro - caiu na segunda-feira para o seu nível mais baixo desde 2022.

Críticas de Trump a Powell não são novidade

A inflação nos EUA atingiu um pico de 9% em junho de 2022, mas tem vindo a descer lentamente ao longo dos últimos anos, em grande parte devido ao ajustamento cuidadoso das taxas de juro por parte da Fed. A Reserva Federal dos EUA fixou o seu objetivo para a taxa de inflação em 2%.

Quando os EUA espirram o mundo constipa-se

Trump tem autoridade para demitir Powell?



Mas isso não significa que a Administração Trump não esteja a tentar. Na sexta-feira, o conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou aos jornalistas que o governo “continuará a estudar” se eles podem legalmente demitir Powell.

Na passada semana, o Wall Street Journal noticiou que Trump discutiu a possibilidade de despedir Powell e substituí-lo por Kevin Warsh, que foi governador da Fed entre 2006 e 2011. Warsh, segundo o jornal, desaconselhou isso, defendendo que Trump deveria permitir que Powell permanecesse até que seu mandato como presidente do Fed expirasse em maio de 2026.





Numa publicação nas redes sociais,“Pode haver um abrandamento da economia, a menos que o Mr.("demasiado tarde" em português), um grande perdedor, baixe as taxas de juro, AGORA”, escreveu.Nos últimos dias, Trump intensificou os ataques contra o presidente do Fed, pressionando Powell a baixar as taxas de juros para compensar os impactos inflacionários das novas tarifas.As críticas de Trump à forma como Powell gere a economia dos EUA surgem no momento em que os seus planos de aplicação de direitos aduaneiros conduziram a uma liquidação do mercado bolsista e aumentaram os receios de uma recessão económica.O S&P 500, que acompanha 500 das maiores empresas dos EUA, caiu cerca de 2,4% na segunda-feira. Perdeu cerca de 12% do seu valor desde o início do ano.O Dow terminou o dia de segunda-feira com queda de 2,5%, enquanto o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, caiu mais de 2,5% e o S&P 500 desvalorizou 2,4%.Apesar de o dólar e as obrigações do Tesouro dos EUA sejam normalmente considerados ativos seguros em tempos de turbulência do mercado, não escaparam à recente turbulência.A negociação na maioria dos principais índices bolsistas da região Ásia-Pacífico foi moderada na tarde desta terça-feira.O Nikkei 225 do Japão e o ASX 200 de Sydney registaram uma descida de cerca de 0,1%. O Hang Seng de Hong Kong estava cerca de 0,2% mais alto.O ouro à vista ultrapassou a marca de US $ 3.400 por onça pela primeira vez na segunda-feira. O metal precioso é visto como um lugar mais seguro para colocar dinheiro em tempos de incerteza económicaAs críticas de Trump a Powell remontam ao seu primeiro mandato, quando também terá ponderado o seu despedimento. Desde que ganhou as eleições, tem instado o presidente da Fed a baixar os custos dos empréstimos.As últimas críticas surgem na sequência dos avisos de Powell de que as tarifas de Trump sobre as importações eram suscetíveis de fazer subir os preços e abrandar a economia.“É muito provável que as tarifas gerem, pelo menos, um aumento temporário da inflação. Os efeitos sobre a inflação poderão também ser mais persistentes”, afirmou Powell aos jornalistas em 16 de abril.Powell refere-se frequentemente ao “duplo mandato” do banco central - manter a inflação sob controlo e maximizar o emprego. O aumento das taxas de juro pode fazer baixar os preços, embora possa implicar o risco de um aumento do desemprego.No mês passado, a inflação arrefeceu para 2,4%, embora os números mais recentes do governo não tenham em conta as tarifas de Trump.Os últimos comentários de Trump surgem no momento em que os principais responsáveis pela política económica se reúnem em Washington para as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.Christopher Meissner, professor de economia na Universidade da Califórnia, Davis, e que trabalhou anteriormente com o FMI, disse ao programaque, antes da década de 1970, havia uma pressão política “significativa” sobre a Reserva Federal de tempos a tempos.O FMI publicará mais tarde as suas últimas previsões de crescimento para cada país e, na semana passada, afirmou que essas projeções incluiriam “reduções notáveis”.“No entanto, penso que as pessoas estão à espera de uma queda bastante significativa nos EUA nos próximos meses. E isso não pode ser bom para o resto do mundo.”Na semana passada, Trump apelou publicamente ao despedimento de Powell, escrevendo nas redes sociais na quinta-feira: “A demissão de Powell pode não chegar com a rapidez suficiente”.No ano passado, Powell disse aos jornalistas que não acreditava que o presidente tivesse autoridade legal para o demitir.Na semana passada, Powell enfatizou a importância da independência do Fed em relação às forças políticas.Segundo a Reuters, aDito isto, a lei omite a referência a limites à destituição na descrição do mandato de quatro anos do presidente da Fed, que é um dos sete governadores.. Há, no entanto, processos judiciais em curso nos tribunais sobre despedimentos não relacionados com Trump que estão a ser observados como possíveis indicadores de que ele tem esse poder. Um deles está atualmente pendente no Supremo Tribunal, onde qualquer tentativa de despedir Powell acabaria quase de certeza.Se Trump tentasse destituir Powell apenas como presidente do sistema da Reserva Federal, Powell poderia continuar a ser governador até ao termo desse mandato, no final de janeiro de 2028.A próxima vaga programada no conselho não ocorre até janeiro de 2026, o que, entretanto, deixaria a Trump apenas a opção de nomear um dos outros governadores em exercício para ser presidente.Dois desses outros seis foram nomeados por Trump no seu primeiro mandato - os governadores Christopher Waller e Michelle Bowman, que Trump nomeou recentemente como vice-presidente para a supervisão bancária. Ambos, tal como Powell, falaram sobre a importância da independência da Fed, pelo que não é claro que qualquer um deles consiga imediatamente efetuar as reduções de taxas que Trump pretende.O responsável da FED é escolhido pela Federal Open Market Committee (FOMC), cujo presidente é escolhido anualmente pelos 12 membros do painel - sete governadores, o presidente do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque e quatro dos outros presidentes de bancos regionais, que fazem parte do painel numa base rotativa. E o inquilino da Casa Branca não tem controlo sobre quem dirige a FOMC.Já a demissão de Powell do cargo de governador teria o maior impacto: se resistisse a um desafio legal, daria a Trump tanto a vaga de presidente para preencher com um nomeado da sua escolha. Além disso, abriria a porta a que Trump despedisse tantos outros governadores quanto lhe aprouvesse para instalar uma liderança federal mais alargada que considerasse conforme aos seus desejos.Powell disse repetidamente que acredita que sua demissão não é permitida por lei e, mais recentemente, disse que não acredita que os casos que estão tramitando nos tribunais agora sobre a demissão de Trump de outros membros independentes de conselhos e agências federais se apliquem ao Fed.