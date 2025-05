Donald Trump acusa China de violar acordo de tarifas

Donald Trump não explicou de que forma o acordo foi quebrado.



Mas um membro do governo dos Estados Unidos já tinha dito que as negociações com a China estavam estagnadas.



Ao mesmo tempo, em apenas 24 horas, as taxas aduaneiras foram bloqueadas e desbloqueadas pelos tribunais americanos.



Um tribunal federal de recurso suspendeu a decisão do Tribunal de Comércio Internacional que travou as tarifas do presidente Donald Trump e ordenou às duas partes para apresentarem argumentos por escrito no próximo mês.