Donald Trump apela à demissão "imediata" de CEO da Intel

"O presidente executivo (CEO) da Intel [no cargo desde março] enfrenta um grave conflito de interesses e deve demitir-se imediatamente. Não há outra solução para este problema", afirmou Trump numa publicação na sua plataforma Truth Social, esta quinta-feira.

O senador do Arkansas Tom Cotton enviou na quarta-feira uma carta ao presidente do grupo, Frank Yeary, para expressar a "preocupação" com possíveis ligações entre Lip-Bu e empresas que "têm ligações com o Partido Comunista Chinês e ao Exército Popular de Libertação".

"Tan controla dezenas de empresas chinesas e detém participações em empresas chinesas de semicondutores e indústria avançada", acusou Cotton na carta, especificando que, "pelo menos, oito dessas empresas têm ligações com o exército chinês".

O senador norte-americano salientou ainda que a antiga empresa do executivo da Intel, Cadence Design Systems, "se declarou culpada por ter vendido ilegalmente" produtos "à Universidade do Exército chinês e por ter transferido, sem licença, tecnologia para uma empresa chinesa".

"Circulou muita desinformação sobre os meus antigos cargos na Walden International e na Cadence Design Systems. Quero ser absolutamente claro: em mais de quarenta anos no setor, estabeleci relações em todo o mundo e (...) sempre exerci a minha atividade respeitando as normas jurídicas e éticas mais rigorosas", defendeu-se Lip-Bu Tan na quinta-feira, numa mensagem aos funcionários da Intel divulgada pela empresa.

"Estamos a colaborar com a Administração [de Donald Trump) para responder às questões levantadas e garantir que tenha acesso aos factos", acrescentou o executivo.

Liu-Bu Tan garantiu ainda que "compartilha plenamente o compromisso do Presidente em promover a segurança nacional e económica dos Estados Unidos", enfatizando no comunicado o seu "amor" pelos Estados Unidos.

Americano nascido na Malásia, Lip-Bu Tan, 65 anos, começou a sua carreira na área nuclear antes de lançar o seu próprio fundo de investimento, especializado em tecnologia digital, particularmente na Ásia.

Assumiu a liderança da Intel em março passado, quando já era claro que a empresa, outrora líder no setor, não aproveitou a viragem da inteligência artificial (IA), estando agora claramente atrás dos seus concorrentes, como a Nvidia.

A Intel terminou o ano de 2024 com resultados melhores do que o esperado, mas com perspetivas consideradas demasiado fracas pelo mercado.