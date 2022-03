Dono da Zara e Massimo Dutti quase triplica resultados em 2021 para 3.243 ME

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, teve um lucro de 3.243 milhões de euros no seu exercício fiscal de 2021, que fechou no final de janeiro, mais 193% do que o obtido em 2020.