Dormidas turísticas na UE aumentam 1,7% no primeiro semestre para 1.321 milhões

"Nos primeiros seis meses de 2026, registaram-se 1.321 milhões de dormidas em alojamentos turísticos em toda a União Europeia, um aumento de 1,7% face ao primeiro semestre de 2025, quando tinham sido contabilizadas 1.299 milhões de dormidas", indicou hoje o Eurostat.

Entre janeiro e junho deste ano, os alojamentos turísticos da UE registaram mais 22 milhões de dormidas do que no primeiro semestre de 2025, quando tinham sido contabilizadas 1.299 milhões.

As dormidas de visitantes estrangeiros, ou seja, de não residentes no país de destino, aumentaram 2,5% em termos homólogos, enquanto as dormidas de residentes cresceram apenas 0,9%.

Isto significa as dormidas de visitantes estrangeiros a crescerem quase três vezes mais do que as de residentes, assinala o Eurostat.

No conjunto da UE, os estrangeiros representaram 48,9% de todas as dormidas nos primeiros seis meses do ano, embora com diferenças significativas entre os Estados-membros.

Por países, Malta (95,2%), Chipre (92,6%) e Luxemburgo (87,7%) apresentaram as maiores proporções de dormidas de visitantes estrangeiros.

Em sentido contrário, os turistas estrangeiros representaram menos de um quarto das dormidas na Alemanha (18,5%), na Polónia (19,8%) e na Roménia (23,0%).

Novamente entre os países da UE, a Irlanda registou o maior aumento homólogo das dormidas em alojamentos turísticos no primeiro semestre, com uma subida de 14,6%, seguida de Malta (+9,9%) e da Eslováquia (+5,9%).

Por outro lado, nove Estados-membros registaram uma diminuição das dormidas, com as maiores quedas a verificarem-se no Chipre (-7,7%) e na Roménia (-6,7%).

Os dados dizem respeito às dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico e comparam os primeiros seis meses de 2026 com o período homólogo de 2025.