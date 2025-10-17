Dormidas turísticas na UE ultrapassam três mil milhões em 2024

O serviço estatístico da UE referiu ainda que quase dois terços das dormidas (62,8%) foram reservados em hotéis ou estabelecimentos similares, 23,7% em alojamento de curta duração e 13,5% em parques de campismo.

Entre os Estados-membros, Chipre (15,5%), Malta (14,5%) e Letónia (7,4%) foram os que maior crescimento homólogo registaram nas suas dormidas em alojamento turístico e Portugal surge no 14.º lugar (3,75%).

A maior parte das 3,02 mil milhões de dormidas em toda a UE foram por hóspedes nacionais dos respetivos países (51,9%; 1,57 mil milhões), enquanto as restantes 48,1% (1,45 mil milhões) foram efetuadas por hóspedes internacionais.

A maioria das dormidas de hóspedes internacionais foram de turistas de outros países da UE (61,6%) e de outros países europeus (21,3%), enquanto apenas 16,4% das dormidas internacionais foram efetuadas por pessoas de outras regiões do mundo.

Entre estes, os hóspedes da América do Norte representaram 7,5% de todas as estadas internacionais, à frente da Ásia, com 4,9%, da América Central e do Sul, com 2,3%, da Oceânia, com 1,0%, e de África, com 0,8%.