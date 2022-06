Douro Azul faz parceria com IEFP para dar formação e quer contratar 60 trabalhadores

"A Douro Azul [...] está a lançar uma campanha inédita de formação e recrutamento em todo o país, incluindo Açores e Madeira, em parceria com o IEFP de Vila Nova de Gaia, com o objetivo de reforçar as equipas de bordo dos cruzeiros fluviais no Douro", indicou, em comunicado.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da empresa de cruzeiros adiantou que esta iniciativa pretende qualificar "200 profissionais na área da hotelaria e restauração e destes contratar 60".

No âmbito da campanha `Boost de Qualificações em Hotelaria` são procurados candidatos de todo o país, com o 9.º ano como mínimo de escolaridade, que vão aprender novas competências para as áreas de atendimento, bar/mesa e cozinha.

Os formandos vão receber uma bolsa de 705 euros, alimentação e alojamento, caso não habitem no grande Porto.

As inscrições são efetuadas na plataforma https://careers.smartrecruiters.com/MysticInvestHoldingSA/bqh.

Fundada em 1993, a Douro Azul conta com uma frota de 11 navios-hotel.