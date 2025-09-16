Draghi critica inércia da UE e apela a nova dinâmica de competitividade

"As empresas e os cidadãos [...] manifestam uma frustração crescente, estão desiludidos com a lentidão com que a UE atua", referiu Draghi, intervindo numa conferência de alto nível para analisar o progresso da Comissão Europeia na implementação das recomendações estabelecidas no relatório por ele elaborado há um ano.

O antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE) sublinhou a necessidade que a UE tem de seguir um caminho diferente, que exige "uma nova velocidade, escala e intensidade", "obtendo resultados em meses, não em anos".

Defendendo que a opção por uma nova via de competitividade significa que os Estados-membros devem "atuar em conjunto e não fragmentar os esforços" e "concentrar os recursos onde o impacto é maior".