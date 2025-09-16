Draghi defende que acordo UE-Mercosul pode aliviar de tarifas dos EUA

Discursando na conferência de alto nível sobre "Um ano após o Relatório Draghi" sobre a competitividade da União Europeia (UE), Draghi referiu que "o acordo Mercosul com a América Latina [Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai] pode oferecer algum alívio aos exportadores".

Considerando que "a Europa começou a reagir" face à concorrência dos EUA e da China, quer com acordos comerciais, quer com novos projetos estratégicos para minerais críticos, o também antigo primeiro-ministro italiano sublinhou, no entanto, que a diversificação para fora do mercado norte-americano "é irrealista a curto prazo".

Os Estados Unidos, lembrou, "absorvem cerca de três quartos do défice global da balança de transações correntes".

A China, por outro lado, tornou-se "um concorrente ainda mais forte, tanto em mercados terceiros como, à medida que as pautas aduaneiras dos EUA desviam os fluxos, no interior do mercado interno" da UE.

"Desde dezembro do ano passado, o excedente comercial da China com a UE aumentou quase 20%", lembrou Draghi.

O antigo líder do BCE destacou ainda que a capacidade de reação da Europa é limitada pelas suas dependências, "mesmo quando o nosso peso económico é considerável".

No seu relatório publicado em setembro de 2024 e encomendado um ano antes, Mario Draghi estimou em 800 mil milhões de euros as necessidades anuais de investimento adicional na UE face aos concorrentes China e Estados Unidos, o equivalente a mais de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) comunitário e acima do Plano Marshall.

O antigo presidente do Banco Central Europeu propôs, para tal, uma emissão regular de dívida comum na UE, como aconteceu para fazer face à crise da covid-19, um investimento maciço em defesa e uma nova estratégia industrial comunitária.

O relatório Draghi definiu três prioridades para a Europa: resolver o défice de inovação em tecnologias avançadas, traçar uma via de descarbonização que apoie o crescimento, e reforçar a segurança económica.

A UE fechou em dezembro de 2024 um acordo com os países do Mercosul, que está em processo de ratificação.