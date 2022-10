"É impossível" o mesmo gasoduto servir gás e hidrogénio, diz António Eloy

O coordenador do Observatório Ibérico de Energia, António Eloy, defendeu hoje que "é impossível" o mesmo gasoduto servir gás e hidrogénio, como apontam os Governos espanhol, português e francês, no âmbito do acordo para acelerar as interconexões energéticas.