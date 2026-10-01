"É preciso colocar a marca Ronaldo acima do jogador Cristiano Ronaldo"

Entrevistado na RTP Notícias, Carlos Brito responde à pergunta que formula: como é que Portugal pode tirar partido do valor da marca Ronaldo? Dá três caminhos: na promoção do campeonato do mundo em que Portugal é um coorganizador, no exemplo de trabalho que dá aos jovens e no exemplo de ambição que falta aos portugueses em geral.



“Não é continuando a utilizar Cristiano Ronaldo – e é preciso que ele se convença disso - como era utilizado há 10 anos que ele vai valorizar”, diz o presidente da Ordem dos Economistas do Norte. “Não é pelos minutos em campo”, acrescenta.



“É preciso colocar a marca Ronaldo, que vale muito, acima do jogador Cristiano Ronaldo, que já não vale tanto”, frisa Carlos Brito.



“A última coisa que nos passa pela cabeça é que Cristiano Ronaldo estivesse fora da promoção da imagem de Portugal no âmbito do campeonato do mundo”, admitindo que poderá ter de haver negociações nesse sentido.





"É Portugal que mais perde" com uma saída da seleção, diz.