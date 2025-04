E-Redes a trabalhar na reposição da rede em alinhamento com Espanha

"O fornecimento de eletricidade em Portugal está a ser afetado por constrangimentos a montante da rede de distribuição, na rede de muito alta tensão em Espanha. A E-Redes, em articulação com a REN, está a trabalhar na reposição da rede em Portugal, em alinhamento com Espanha", informou a operadora da rede de distribuição de eletricidade, em comunicado.

A entidade garantiu novas atualizações, de forma regular durante a reposição e reforçou "que este é o primeiro comunicado oficial da E-Redes sobre esta matéria".

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.