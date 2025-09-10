E-Redes prevê restabelecer eletricidade no Alto Minho dentro de uma hora

Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa não avançou com a causa da avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira.A mesma fonte confirmou a informação revelada, anteriormente à Lusa, pelo Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC).A fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho disse que a falta de luz faz-se sentir, entre outras zonas, em Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima.No local estão nove operacionais, entre Bombeiros e GNR e uma equipa da E-Redes.