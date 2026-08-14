EasyJet cancela seis voos entre França e Portugal devido à greve da tripulação de cabine

A companhia aérea indicou que a decisão foi tomada como medida preventiva, permitindo aos passageiros reorganizarem os seus planos com a maior antecedência possível.

Além disso, a EasyJet disse estar a contactar diretamente os clientes afetados e a disponibilizar opções alternativas, incluindo a transferência gratuita para outros voos ou o reembolso do valor pago.

A companhia lamentou os efeitos da greve, marcada para os dias 15 e 16 de agosto, e afirmou que a ação foi convocada "à margem de qualquer processo formal de negociação", apesar de a empresa ter apresentado propostas para responder às preocupações dos sindicatos.

A greve, apoiada pelos três sindicatos representativos do pessoal de cabine - SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC e UNPNC-CFDT -, foi convocada após o fracasso das negociações com a direção sobre as condições de trabalho.

Ainda assim, a EasyJet indicou ainda que estão previstas novas negociações em setembro e apelou aos sindicatos para suspenderem a greve, que classificou como "oportunista" por ocorrer numa altura de elevada procura.

A companhia aconselhou os passageiros com voos de ou para França nos dias 15 e 16 de agosto a verificarem o estado da viagem através do sistema de acompanhamento de voos.