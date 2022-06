Easyjet critica falta de investimentos no aeroporto de Lisboa

A Easyjet Portugal considerou que a melhor alternativa é a construção de um aeroporto de raiz em Alcochete, e não investir no Montijo.



A transportadora britânica ganhou o concurso para ficar com as 18 faixas horárias diárias de que a TAP tem de abdicar, no aeroporto de Lisboa, e acredita que a transferência dos slots ficará concluída até Setembro.