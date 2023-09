Economia alemã deverá contrair-se no 3.º trimestre

No boletim mensal de setembro, publicado hoje, os economistas do Bundesbank afirmam que as famílias estão relutantes em gastar "apesar do facto de o aumento dos preços estar a recuar um pouco, do forte crescimento dos salários e da boa situação no mercado de trabalho".

As áreas do setor dos serviços mais próximas do consumo também estão a sofrer com o fraco consumo privado, enquanto a fraqueza da indústria está a pressionar a produtividade económica dos serviços que são mais dependentes da indústria.

A produção industrial na Alemanha registou uma queda acentuada, tanto em termos mensais como anuais, acrescenta o Bundesbank.

Por exemplo, a produção dos fabricantes de automóveis, que anteriormente apoiava a produção industrial, caiu acentuadamente.

Os setores intensivos em energia estão a sofrer com os elevados preços da energia.

Os economistas do Bundesbank esperam que a fraqueza da indústria continue, porque a procura de bens industriais caiu acentuadamente em julho, em comparação com o mês anterior, tanto a nível interno como externo.

Apesar do enfraquecimento da economia alemã, o mercado de trabalho permanece estável e o desemprego aumentou apenas ligeiramente em agosto, em 18.000 pessoas, para 2,63 milhões, ou seja, 5,7% da população, embora possa aumentar ainda mais no outono.

A inflação mantém-se elevada na Alemanha, com os preços harmonizados no consumidor a aumentarem 0,5% em agosto em relação ao mês anterior (0,1% em julho), devido ao aumento dos preços da energia.

O Bundesbank espera que a inflação desça nos próximos meses, mas que se situe bem acima dos 2% a médio prazo, devido ao forte crescimento dos salários.