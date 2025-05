Economia alemã estagna este ano e retoma crescimento em 2026

De acordo com as previsões macroeconómicas da primavera, hoje divulgadas, o Produto Interno Bruto da Alemanha deverá estagnar em 2025 - quando no exercício anterior (de 15 novembro de 2024) estimava uma subida de 0,7% - retomando o crescimento em 2026, a um ritmo de 1,1% em vez dos 1,3% anteriormente indicado pelo executivo comunitário.

Após ter-se contraído durante dois anos consecutivos (-0,3% em 2023 e -0,2% em 2024), a atividade económica alemã deverá estagnar globalmente este ano e retomar o crescimento em 2026.