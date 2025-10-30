Economia alemã estagna no terceiro trimestre

Este dado, ajustado aos preços, sazonalidade e calendário, é conhecido depois de o PIB alemão ter recuado 0,2% entre abril e junho e aumentado 0,3% entre janeiro e março, refere a agência federal de estatística alemã (Destatis) num comunicado.

Segundo os dados preliminares, os investimentos em equipamentos evoluíram, no entanto, positivamente no terceiro trimestre.

Em contrapartida, as exportações da Alemanha diminuíram em relação ao trimestre anterior, indicou o Destatis.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB alemão foi 0,3% superior em termos reais (ajustado por preços) nos três meses de julho a setembro.

Ajustado por preços e calendário, também foi 0,3% superior.

A Destatis também reviu os resultados publicados dos trimestres anteriores, incorporando novas informações estatísticas disponíveis nos cálculos do primeiro e segundo trimestres.

Assim, a taxa de variação do PIB real para o segundo trimestre foi revista em alta numa décima, de -0,3% para -0,2%.

A economia da Alemanha, a maior da UE e a terceira a nível mundial, registou dois anos consecutivos de recessão em 2023 e 2024.

Para 2025, o Governo alemão prevê que a economia volte a crescer ligeiramente, com uma expansão de 0,2%, enquanto para 2026 e 2027 as projeções do executivo mostram para esses anos, respetivamente, um aumento do PIB de 1,3% e 1,4%.

Este cálculo coincide com o das projeções de outono dos principais institutos económicos da Alemanha.

A maior economia da Europa enfrenta ventos contrários em várias frentes.