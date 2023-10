Economia azul. Manifestação de interesse para a participação em projetos eólicos offshore vai abrir este mês

O chefe de Governo aproveitou a ocasião para reafirmar que “tal como outros deram prioridade à Lua ou a Marta, a Europa deveria abraçar os oceanos como uma causa e uma missão de toda a União”.



“Continuaremos a trabalhar para que esta temática continue a ser central na agenda dos líderes europeus, e designadamente na visão estratégica para o futuro da União Europeia”, declarou Costa, acrescentando que será antecipada a meta para a criação de 30 por cento das áreas marinhas protegidas já para o final de 2026.



“Nas energias renováveis oceânicas temos também uma ambição clara: atingir uma capacidade instalada de produção da energia eólica offshore de 10gw até 2030”, continuou, passando a anunciar que ainda este mês de outubro será aberta “a manifestação de interesse para a participação em projetos eólicos offshore”.



“Iremos proceder à identificação de promotores interessados no procedimento concorrencial e dar início à fase de diálogo para apresentação de projetos”.



António Costa lembrou que Portugal acolhe desde 2020 o primeiro parque eólico offshore flutuante em continente europeu e o primeiro semi-submersível do mundo, que funciona no norte do país, em Viana do Castelo.