Economia com crescimento homólogo de 1,5% no primeiro trimestre de 2024

O INE observa, na, queAinda segundo o Instituto Nacional de Estatística,"O contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB aumentou para 0,5 pontos percentuais, depois de ter passado a positivo no trimestre anterior (0,1 pontos percentuais), tendo as importações de bens e serviços em volume apresentado um abrandamento mais intenso que as exportações", lê-se na síntese.

Pelo quinto trimestre consecutivo, indica o instituto, verifica-se um "ganho de termos de troca em termos homólogos, embora menos expressivo que nos três trimestres anteriores" - o que decorre de uma "diminuição mais intensa do deflator das importações face ao deflator das exportações".



"O contributo da procura externa passou a positivo (1,0 pontos percentuais), depois de ter sido negativo no quarto trimestre (-0,2 pontos percentuais), enquanto a procura interna registou um contributo negativo de 0,1 pontos percentuais para a variação em cadeia do PIB no primeiro trimestre (0,9 pontos percentuais no trimestre precedente), observando-se uma aceleração do consumo privado e uma diminuição do investimento", remata o INE.