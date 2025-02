Economia com excedente externo de 9.300 ME e maior rácio de sempre face ao PIB

Em 2024, o excedente externo correspondeu a 3,3% do PIB, o que, de acordo com os dados do banco central, corresponde ao rácio "mais elevado da série, com início em 1953".

O excedente foi superior ao registado em 2023, que atingiu 5.300 milhões de euros e 2,0% do PIB.

Em 2024, a balança de bens e serviços teve um saldo positivo de 6.700 milhões de euros (2,3% do PIB), tendo o excedente da balança de serviços (31.910 milhões de euros) superado o défice registado na balança de bens (25.260 milhões de euros).